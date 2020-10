O Festival da Comida Esquecida, a decorrer no Algarve, conta a 17 de outubro com o momento último da sua primeira edição. A refeição em Querença simbolizará os territórios e as heranças alimentares de quem neles vive.

Sardinhas de "boa morte", um petisco algarvio que faz com o peixe em salga, depois demolhado e temperado com sumo de limão, alho, azeite e coentros. Vitor Pina/Festival da Comida Esquecida