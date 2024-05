A próxima data de flash tattoo decorre a 15 de maio, com a presença da tatuadora Beta Rodrigues. Já no dia 22 de maio, a arte está nas mãos de Sammerik.

Para enriquecer a experiência, enquanto os tatuadores transformam a sua visão em arte, os participantes são embalados por uma playlist, que no dia 15 fica a cargo da DJ Brota e, no dia 22, do DJ Pedro Orvalho.

As ações decorrem das 17h00 às 21h00 e têm um valor a partir de 40€, consoante a imagem escolhida.

No que respeita à oferta de bebidas e refeições, o rooftop tem uma nova carta de primavera com opções que vão desde o almoço ao jantar, passando pelo brunch de sábado e por uma seleção de cocktails de autor.

O rooftop do Mama está aberto de segunda a sábado, das 12h00 às 22h30 e ao domingo o funcionamento é das 16h00 às 22h30.

Mama Shelter Lisboa Rua do Vale de Pereiro, n.º 19, Lisboa Contacto: e-mail lisboa@mamashelter.com

O almoço é servido de segunda a sexta-feira e o jantar de segunda-feira a domingo até às 22h00. Como habitual, a animação é assegurada com os DJ sets de quarta a sábado, das 19h00 às 22h00.