O restaurante da Taco Bell, nos Açores, está localizado no centro comercial Parque Atlântico, em Ponta Delgada, com serviço ao balcão e pedidos através de quiosque digital.

Depois da última abertura, no Funchal, a marca chega agora à Região Autónoma dos Açores e passa a contar com um total de treze restaurantes em Portugal, quatro no Grande Porto, quatro na Grande Lisboa, dois no Algarve, um em Aveiro, um no Funchal e um em Ponta Delgada.

A oferta deste restaurante é inspirada na comida mexicana, com ingredientes que oferecem uma ampla variedade de sabores, aromas e texturas.

“Com a presença nas regiões autónomas estamos a chegar a mais fãs da Taco Bell. Continuamos a reforçar uma implantação cada vez mais nacional e assim a aumentar a comunidade de Taco Lovers”, afirma João Falcão, Director de Marketing do Grupo Ibersol, em comunicado.

Produtos como os Tacos, os Burritos, as Quesadillas ou o Crunchywrap, são algumas das ofertas desta marca conhecida a nível internacional.