Além de ser o pontapé inicial para o Summer Program da Aperol, o evento no Praia Piscina servirá como uma celebração com música, muita animação e Aperol Spritz.

Quem não conseguir marcar presença no primeiro sunset de verão 2024, a 19 de maio, poderá contar com outras festas na zona de Lisboa, em espaços de praia como Lorosae e Dr. Bernard, e também no Porto. As festas Aperol decorrem até setembro deste ano.

Aperol Spritz é uma infusão de vários tipos de plantas e raízes criada em 1919, em Pádua, Itália. Conta com baixo teor alcoólico, sabor fresco e versátil. O cocktail “easy-mix” Aperol Spritz é feito na seguinte ordem: juntar, num copo de pé alto com muito gelo, três partes de vinho espumante ou prosecco, duas partes de Aperol, uma parte de água com gás e, para finalizar, uma fatia de laranja.