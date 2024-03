Para quem não perde uma boa oportunidade para tomar o pequeno-almoço fora de casa, há um novo local a descobrir na cidade. Desde novembro que o Rocco - um dos restaurantes mais badalados e Instagramáveis da capital - se tornou um sítio onde para além de almoçar e jantar, também já é possível fazer a primeira refeição da manhã.

Esta novidade dá a oportunidade a todos aqueles que não estejam hospedados no The Ivens Hotel, que ocupa os restantes pisos do número 14 da Rua Ivens, possam vir experimentar este local ao acordar. E para aquela que é considerada a refeição mais importante do dia, o Rocco preparou um menu onde não faltam opções para começar o dia da melhor maneira.

Quem visitar o piso térreo deste espaço, localizado no Chiado, a partir das 08h00, vai poder saborear um pequeno-almoço ao estilo buffet onde as seleções matinais em nada se cruzam com os sabores tipicamente italianos que podemos encontrar no menu principal do ristorante inaugurado em 2021.

créditos: Rocco

Se não consegue começar o dia sem pão, na secção de padaria pode escolher entre forma, escuro, integral ou de massa mãe. Existem ainda algumas edições especiais – como é o pão com pepitas de chocolate – que, à semelhança do bolo do dia, vão variando consoante o dia da semana. Os mais gulosos podem incluir um pain au chocolat ou um croissant, ao estilo francês, nas suas seleções de pequeno-almoço.

Na secção de quentes não faltam os tradicionais ovos mexidos que, dependendo do apetite, podem ter salsicha de porco, cogumelos salteados ou vários tipos de charcutaria como acompanhamento. Nisa, São Jorge, Parmigiano Reggiano, Brie, flamengo e fresco são as seis variedades que os amantes de queijo podem provar neste espaço.

Para quem gosta de iogurte pode optar por uma versão natural ou vegetal à qual poderá juntar toppings como mel, frutos secos, granola caseira, ameixas secas ou alguma da fruta fresca fatiada que mais lhe agradar.

créditos: Rocco

O buffet tem a vantagem de ser complementado por uma carta onde é possível provar ovos confecionados de diferentes maneiras e ainda várias especialidades. Aqui tanto vai encontrar benedict, florentine, royale como opções mais exclusivas, onde se incluem os ovos assados com molho de tomate picante e presunto de Parma DOP 18 meses, a frittata de legumes da época, rúcula e tomate cherry ou a tosta de abacate com ovo BT, cogumelos, tomate, rúcula e lascas de Parmesão IGP 15 meses. Cada uma delas pode ser servida com espinafres, legumes salteados, salada ou, até, um extra bastante especial: caviar oscietra (19€/5g).

A secção de especialidades é um deleite para quem não dispensa algo com um pouco de açúcar. Para além das papas de aveia, poderá encontrar três tipos de panquecas: com banana, mel e canela; com bacon e xaropa de ácer ou com creme de avelã. A french toast com fruta de época também é uma boa escolha para terminar a manhã em beleza.

créditos: Rocco

Para acompanhar, poderá beber chá, café ou chocolate quente e onde pode adicionar leite ou algum tipo de bebida vegetal. Um copo de chá frio ou do sumo do dia são outras das possibilidades disponíveis. Se quiser algo mais forte tem, por um custo extra, vários cocktails à escolha: Bellini (9€), Bloody Mary (12€), espumante (10€) e champagne (20€).

A atmosfera intimista a meia luz com sofás revestidos a veludo do restaurante, e de onde tem vista para a cozinha, ou a terrazza envidraçada pintada de verde, que o irá transportar para os pátios italianos sem sair de Lisboa, são as zonas disponíveis para saborear esta nova carta.

O pequeno-almoço do Rocco está disponível de segunda a domingo, entre as 08h00 e as 10h00, por 38 euros.

Para mais informações, clique aqui.