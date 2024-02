No Renaissance Porto Lapa Hotel, localizado em pleno centro da cidade, não se fala apenas do amor a dois, mas sobretudo do “Self Love Club”, onde todas as formas de amor serão um motivo para brindar, festejar e celebrar. O amor próprio, o amor pela vida, pela família, pelos amigos e até pelos lugares dá o mote para um jantar especial, onde os sabores tradicionais portugueses, os produtos sazonais e as combinações improváveis e arrojadas dos ingredientes são trabalhados e apresentados de forma contemporânea. Com assinatura da dupla de chefs Duarte Batista, na cozinha, Ricardo Tiago, na pastelaria, o menu é composto por quatro momentos.

As boas-vindas são dadas com um Tártaro de robalo, regado com molho fresco de manjericão e gengibre, seguindo-se dois pratos principais. No peixe, um fresco Linguado com textura de ervilhas e jalapeño e, na carne, os aromas reconfortantes do Novilho com beterraba e maracujá. A fazer salivar está a sobremesa, que combina groselha, laranja bergamota, jasmim, baunilha e fava tonka.

Para acompanhar todo o menu, haverá música ao vivo, com uma atuação de Juu Flores, cujo reportório recheado de covers dos principais temas da música pop prometem animar a noite.

O jantar de São Valentim do Renaissance Porto Lapa Hotel tem início pelas 19h30 e o custo de 80€ por pessoa, com bebidas incluídas (água, refrigerantes, cerveja, seleção de vinhos e café). As reservas podem fazer-se através do e-mail events@renaissanceportolapa.com e do contacto telefónico 229 769 810.