Numa altura em que as resoluções de ano novo começam a ganhar forma, a Associação Vegetariana Portuguesa lança a aplicação para smartphone “VeggieKit”, que serve de guia para quem quer experimentar uma alimentação vegetariana e ajuda quem já segue este estilo de vida.

A aplicação permite o acesso a um desafio orientado de 15 dias, receitas, apoio de nutricionistas, vídeos originais, e muito mais, tudo de forma gratuita. Para já disponível em Android e, em breve, também em iOS, esta app irá facilitar a todos a possibilidade de experimentar um estilo de vida veggie.

Em Portugal, tal como um pouco por todo o mundo, o número de pessoas que estão a começar a trocar a proteína animal pela vegetal tem aumentado, de forma significativa. De acordo com um estudo de 2021, já mais de 1 milhão de Portugueses seguem uma alimentação com pouca ou nenhuma carne, o que engloba flexitarianos, vegetarianos e veganos. A app VeggieKit, desenvolvida a pensar nestas pessoas, visa facilitar e desmistificar a alimentação vegetariana.

“Cada vez há mais pessoas motivadas a trocar a carne e o peixe por alternativas feitas com o que a terra nos dá. Já existem muitas soluções para quem quer experimentar uma alimentação saudável e amiga do ambiente e dos animais, mas faltava uma que coubesse no bolso, em formato de aplicação, e que não só informa, mas também diverte”, diz Nuno Alvim, responsável pelo projeto VeggieKit.

Para além de dar acesso gratuito a mais de 150 receitas de vários chefs e autores nacionais, com sugestões de pequenos-almoços, refeições principais, sopas e sobremesas, esta aplicação permite também guardar as receitas favoritas, para quem quiser experimentar mais tarde.

Inclui ainda apoio gratuito de uma equipa de nutricionistas, que respondem a breves questões colocadas pelos participantes do Desafio, bem como uma série curta de vídeos originais sobre este estilo de vida, com dicas para cozinhar ou ir às compras, por exemplo, um quiz interativo, e muito mais.