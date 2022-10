É o lançamento global de uma nova personagem feminina. A Purple foi concebida para representar aceitação e inclusão, sendo a primeira personagem feminina de sempre da M&M'S Peanut e define-se pela sua autoexpressão.

A sua autoconsciência, autenticidade e confiança são a força motriz por detrás do seu encanto e natureza peculiar. Junta-se ao lendário elenco de personagens de M&M'S, que passaram no início do ano por uma atualização de visual e personalidade.

"A Mars está entusiasmada por apresentar o mais recente membro do seu elenco de personagens M&M'S ao mundo inteiro. Há tanto sobre a Purple com que as pessoas se podem identificar e admirar, incluindo a sua vontade de abraçar o seu verdadeiro eu - ela lembra-nos de celebrar o que nos torna únicos", afirma Jane Hwang, Vice-Presidente Global da Mars Wrigley em comunicado. "A nossa história está apenas no início e a introdução desta mais recente M&M'S spokescandy é o próximo capítulo. O seu encanto, a sua natureza peculiar e a sua proximidade, traz valor à nossa equipa de M&M'S. Queremos continuar a encantar os fãs com diversão de uma forma que só a M&M'S consegue".

Para marcar a sua estreia global, a Purple está a aproveitar o poder da música, com o lançamento do seu primeiro single musical e vídeo, para mostrar a sua individualidade. A estreia musical "I'm Just Gonna Be Me" apresenta os extraordinários talentos da saxofonista Grace Kelly, dos mestres da dança e coreografia Devin Santiago e Colo Cag e do célebre cantor de ópera Anthony Roth Costanzo, e conta com a participação especial do resto da equipa da M&M’S, que inclui o Red, Yellow, Orange, Brown, Blue e Green.