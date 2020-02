Celebrar o Dia dos Namorados num restaurante continua a ser um clássico. De acordo com o TheFork, esta é a data do ano que regista o maior número de reservas.

Em média, os europeus efetuam 3 vezes mais reservas para jantar, no dia 14 de fevereiro, em comparação com o resto do mês.

Os portugueses lideram mesmo este ranking com cerca de 4 vezes mais reservas nesta efeméride, à frente de países como França (3,6+), Suíça e Holanda (3+) e Itália (2,6+).

Jantares solitários ou a três também marcam reserva

O estudo revela ainda que as reservas realizadas não são exclusivas a casais. De facto, cerca de 4% dos europeus reservam o jantar para 1 ou 3 pessoas na noite em questão.

Neste caso, Portugal também se destaca ficando apenas atrás dos Holandeses (4,6% vs. 5,4%), seguindo-se países como Itália (4,5%), Suíça (3,3%) e França (3%).

Portugal abaixo da média europeia de preços

Segundo os dados da plataforma do TheFork, a efeméride não parece ter impacto no nível de preço dos restaurante reservados.

Em Portugal, o preço médio dos restaurantes reservados nesta data é inferior face ao resto do ano (24,2€ vs 26,2€) tendo sido detetado o mesmo tipo de quebra em França (32,1€ vs 34€). De resto Portugal é o país que se apresenta mais abaixo da média europeia que regista o preço médio de cerca de 35€.

Suíça é o país com custo mais elevado sofrendo um ligeiro aumento no preço médio pago no Dia dos Namorados em comparação com um dia comum (54,5€ vs 53,1€). O mesmo acontece com os restaurantes holandeses (33,5€ vs 32,7€) e italianos (29€ vs 27,9€).

Gastronomia italiana no topo das preferências

A cozinha italiana é a preferida por parte dos europeus para celebrar a data, pois está incluída nas 3 principais gastronomias mais reservadas de Portugal, França, Itália, Holanda e Suíça.

A nível nacional, a cozinha mais consumida no Dia dos Namorados é a portuguesa, seguindo-se a gastronomia internacional e italiana por ordem de preferência.

O top 3 de França contempla a cozinha francesa, italiana e indiana. Já os italianos elegem os sabores mediterrâneos, o marisco e a comida japonesa. Os holandeses consomem sobretudo cozinha internacional, francesa e italiana. Por fim, os suíços apostam na gastronomia francesa, internacional e italiana.

créditos: Pixabay

Para celebrar o Dia dos Namorados, o TheFork sugere algumas das opções mais românticas, tais como:

Lisboa: o Esqina Gastro & Cocktail Bar, o Espada e o Trato32;

Cascais: o Valério e o Taberna da Praça;

Porto: o Hortas & Pratos, o La Maison Rouge 48 e o Panda;

Algarve: o Faz Gostos e O Alagar;

Évora: o Cafe Tiborna;

Coimbra: o Trovador e o Telheiro;

Braga: o Lab253 e o Migaitas Salão Champagne.