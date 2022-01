A partir das 17h00, de 20 de janeiro, o palco do Mercado do Bom Sucesso, no Porto, irá receber um conjunto de especialistas, que apresentarão uma seleção de queijos de ovelha, cabra e vaca, das mais variadas regiões do país. Portugal é um país rico na produção deste alimento, sendo possível descobrir paladares e sabores muito distintos de região para região, seja nas ilhas, no Norte ou no Alentejo.

A Queijaria Portuguesa nasceu com o objetivo de valorizar a produção nacional, neste sentido, o evento contará com a presença de diversos produtores, que irão realizar provas comentadas e estarão disponíveis para dar a conhecer em pormenor todas as características de um bom queijo. A degustação será ainda acompanhada por provas comentadas e harmonizações realizadas por especialistas na área dos vinhos.

A Queijaria Portuguesa possui dois espaços físicos, um no Mercado do Bom Sucesso, no Porto, e outro no Mercado Beira Rio, em Vila Nova de Gaia. Tem ainda uma loja online.