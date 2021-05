Em maio e junho, Vanessa Andrade, mentora do projeto Green Smiles, promoverá dois workshops online com receitas baseadas na alimentação equilibrada e consciente. “Entradas e Sobremesas” e “Petiscos e Piqueniques” prometem alegrar as mesas familiares e de amigos. Workshops que contam com uma promoção especial no preço e oferta de vales de desconto.

Green Smiles