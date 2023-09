O início da iniciativa Piquenique ao Luar na Quinta do Seixo está marcado para as 19h30, com os cocktails à base de Vinho do Porto, servidos com uma vista sobre o rio Douro, a darem o mote à noite. Seguindo pela vinha num breve percurso à luz das velas, os participantes fazem caminho em direção ao adro da capela da Quinta do Seixo. A última superlua do ano ilumina uma pequena mesa onde o primeiro piquenique ao luar será servido. Vinhos do Douro acompanham o menu desenhado para a ocasião pelo restaurante Seixo by Vasco Coelho Santos.

Com uma história de comunhão com a natureza, a Quinta do Seixo foi recentemente reconhecida pela World Best Vineyards como um dos destinos vitivinícolas mais notáveis do mundo.

De entre as várias experiências de enoturismo que oferece, os visitantes da Quinta do Seixo têm a oportunidade de explorar as raízes do Vinho do Porto através de visitas à adega e provas dos vinhos do Porto Sandeman, bem como usufruir de uma variedade de atividades ao ar livre para os amantes da natureza, como piqueniques na vinha, trilhos guiados pela Vinha Velha e o percurso da biodiversidade, que permite aos visitantes adquirirem conhecimento enológico e ambiental

A iniciativa a 29 de setembro orça os 160 euros por pessoa com as reservas a fazerem-se aqui ou pelo telefone 937 850 312.