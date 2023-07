Bebida na mão, petisco na mesa, com um pé na piscina. Não há muito que possa desagradar neste plano. É essa a ideia que o Bar Paradiso, no Lisbon Marriott Hotel, quer transmitir. Trata-se de um espaço intimista, com decoração no estilo havaiano. As mesas ao ar livre e os pufes permitem desfrutar de uma refeição ligeira e apreciar a carta de bebidas especiais e esquecer da agitação de uma cidade como Lisboa, sobretudo na primeira semana de agosto.

Durante o dia, o Paradiso tem uma oferta alargada de bebidas tropicais, sumos naturais, cocktails, com ou sem álcool, e um menu que se divide entre petiscos e refeições ligeiras com a criatividade do chef Dominic Smart, com destaque para tradicionais tostas - de frango (12€), mista (12€), ou queijo curado (14€) - prego de novilho (pão de caco, alho, mostarda, vinho branco, manteiga com salada mista e chips de batata doce, 21€), gambas piripiri (16€), uma seleção de saladas como frango grelhado (7€) ou gambas grelhadas (9€), carbonara de lentilhas vermelhas (18€), penne com chouriço (18€) ou penne com camarão (18€) e hambúrguer Marriott e massa penne com molho de tomate e parmesão (23€).

Para sobremesa pode contar com brownie de chocolate com gelado de baunilha e frutos vermelhos (5€), salada de frutas (6€) ou bola de Berlim (3€) ou gelado artesanal.

Para famílias tem ainda a vantagem de poder levar as crianças sem as perder de vista no jardim tropical. Há também um menu pensado para elas com opções como peixe frito com batatas fritas (15€) e pernas de frango com arroz branco e salada mista (14€).

O bar Paradiso funciona de segunda a domingo, das 11h00 às 18h30. Pode ainda aproveitar o pool brunch durante o verão.