“Temos clientes habituais que vêm todos os dias beber um café muito bem acompanhados. Temos muitos ‘cãoamigos’, como é o caso da Maria, do Fausto, do Rolph, da Kaya e do Milo. Temos biscoitos para todos e ninguém fica na rua”, explica Filipa Tavares, uma das responsáveis pelo espaço.

Em plena Praça das Flores, em Lisboa, o Pão de Canela é um espaço luminoso. Com a chef Joana Duarte ao comando (ex-souschef de Henrique Sá Pessoa no Tapisco), o menu é composto por petiscos para partilhar, como Tempura de pota com lima e maionese de coentros, Peixinhos da horta com maionese vegan e Pica-pau do lombo. Do forno, a sugestão recai no Arroz negro com polvo, choco e maionese. Para sobremesa, as Farófias da Alice, batizadas em homenagem à mais antiga colaboradora do Pão de Canela.

Ao fim de semana, o Pão de Canela tem um brunch – das 11h00 às 13h00, das 13h00 às 15h00 e das 15h00 às 17h00 – repleto de iguarias, como ovos mexidos, croissants, bolos caseiros, tostas, iogurte com fruta e granola, torradas e pão brioche.

Está aberto, de segunda a domingo, das 8h00 às 24h00.