No passado mês de maio, a Pachamama, Padaria Biológica em Lisboa, lançava o mais recente membro da sua família Sem Glúten, certificada pela APC, numa primeira fase para venda exclusiva na loja online da marca.

Este é sempre um período essencial para recolher feedback ao produto, conversar com o consumidor e ir aprimorando a receita.

Orgulhosa do resultado a que, em conjunto, conseguiu chegar, e a pedido de várias famílias, em julho a marca decidiu abrir o Paleo Curcuma e Pimenta Preta às lojas, para revenda, à semelhança do que já faz com os outros produtos.

O timing não é ao acaso – é que este novo pão sem glúten faz parte da gama Low Carb da marca, a mais aconselhada e procurada para regimes de alimentação associados a perda de peso, sobretudo agora na altura do verão.

A sua base é low carb, sem cereais, baixa em calorias e hidratos de carbono. É feita com batata doce, rica em betacarotenos e vitaminas C e E, o que a torna um poderoso antioxidante. Por outro lado, o açafrão, que contém uma substância bioativa denominada por curcumina, é conhecido como o “tempero de ouro”, utilizado há milhares de anos pela medicina tradicional indiana.

A pimenta preta contém um composto bioativo semelhante à capsaicina (composto químico, utilizado pela indústria farmacêutica), que tem vários benefícios para o organismo.

O pão Pachamama encontra-se à venda nas principais cadeias de supermercados nacionais – Continente, Auchan e Pingo Doce – e em lojas biológicas, como Celeiro, Go Natural, Miosótis, entre outras, espalhadas por todo o território continental.