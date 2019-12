Os sabores mexicanos do Coyo Taco já somam dois restaurantes em Lisboa

Aberto no final de 2019, o segundo espaço Coyo Taco, em Lisboa, no Cais do Sodré, mantém-se fiel à carta do seu antecessor, com os sabores mexicanos a chegarem à mesa sob a forma de tacos, burritos, quesadillas, bowls, guacamole, esquite, churros e paletas.

O cardápio é igual nas duas moradas (a primeira aberta em 2018 no Príncipe Real) pois a fórmula tudo es fresco com, por exemplo, tortillas artesanais feitas ao longo do dia numa prensa manual, e a farinha Nixtamal, vinda do México, que é mais suave e fiel ao original.

“Dado o sucesso do primeiro Coyo no Príncipe Real, achámos que fosse pertinente fazer uma abertura no Cais do Sodré, porque este projecto combina muito com o espírito do bairro, que é jovem, dinâmico e sempre agitado”, explica Rui Sanches, CEO da Plateform, impulsionadora do conceito em Portugal.

No Coyo Taco no número 36 da Rua Ribeira Nova a “Coyo Margarita” é estrela maior. Com tequila Olmeca, triplo sec, lima agave, e tajín, chega numa versão granizado (5,00 euros) e tem a assinatura de Fernão Gonçalves, que traz também ao Cais do Sodré os clássicos “Paloma”, com tequia Olmeca Blanco, soda, toranja e lima (6,00 euros), “Chelada con Modelo”, com lima, sal, cerveja Modelo (4,5 euros) e “Michelada com tomate pico de gallo”, apresentando lima, sumo de tomate caseiro, água de camarão, cerveja Modelo (6,00 euros).