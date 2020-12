"Uma intoxicação alimentar pode ser mais perigosa para o bebé do que para a mãe. Se tiver uma intoxicação alimentar nos primeiros três meses de gravidez, pode ter um aborto espontâneo. Se acontecer mais tarde, durante a gravidez, pode dar origem a um parto prematuro”. Considerando questões como as expostas, a Engenheira Alimentar Susete Estrela apresenta a segunda edição do Workshop de Segurança Alimentar para Grávidas, “Os segredos da comida segura”.

A ação a 12 de dezembro (15h00) decorre na plataforma online zoom com a abordagem de vários temas: compreender a importância de uma alimentação segura para uma alimentação saudável; conhecer as alternativas seguras aos "alimentos proibidos", saber como proteger a futura mãe e o bebé de uma intoxicação alimentar, saber o que ter atenção durante as compras e, já em casa, como arrumar, refrigerar, congelar e descongelar alimentos em segurança.

A propósito do tema que leva para o seu workshop, diz-nos Susete Estrela: “a intoxicação alimentar também pode causar um nado-morto ou um bebé que nasce muito doente. As mulheres grávidas têm cerca de dez vezes mais probabilidades, do que o público em geral, de contrair a infeção de Listeria, o quinto maior contribuidor de doenças de origem alimentar na Europa”.

O workshop (inscrições aqui) com a duração de duas horas e meia orça os 47,00 euros. No decorrer da iniciativa haverá a “oferta de um bónus surpresa”.

Susete Estrela, autora do livro “Sabe o que anda a comer?”, é formadora, auditora e consultora de Qualidade, Higiene e Segurança Alimentar, convidada para programas de rádio e televisão. É, ainda, Health Coach Certificada Internacionalmente. Tem um programa de coaching personalizado, o “Find Your Food Freedom” onde, como nos conta a própria, “ensina as suas clientes a livrarem-se de dietas tiranas e a descobrir a liberdade alimentar, através do autoconhecimento alimentar e da nutrição emocional”.

Em setembro de 2019, decidiu terminar uma carreira internacional, para regressar a Portugal e dedicar-se à sensibilização, educação e empoderamento do consumidor final de alimentos.