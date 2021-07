Os Pastéis de Belém saíram da confeitaria para se darem a provar nos jardins lisboetas

A ação “O pastel vai aos jardins” prolonga-se para além do verão, garantido até outubro, a quem visita os jardins Afonso de Albuquerque, Vasco da Gama e Praça do Império, em Lisboa, acesso aos cremosos pastéis à base de natas, com receita secreta, segundo uma antiga receita do Mosteiro dos Jerónimos.

Nos jardins está um vendedor ambulante, identificado com a identidade criada para a ação, a quem os veraneantes poderão comprar pacotes de seis Pastéis de Belém.

créditos: Pastéis de Belém

“A preservação do produto está garantida por uma caixa incorporada na bicicleta, que preserva o calor dos pastéis, e o pagamento poderá ser realizado em dinheiro ou através de multibanco”, informa a marca.

“O objetivo é continuar a manter a ligação com os clientes e garantir uma experiência de consumo mais confortável. Desta forma, o imaginário de Belém ganha um elemento mais ativo e vocal: um simpático pasteleiro”, conclui em comunicado a empresa fundada em 1837.