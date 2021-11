Na próxima sexta-feira, 19 de novembro, a Rota dos Vinhos do Alentejo promove iniciativa que junta especialistas em vinhos de talha e recua mais de dois mil anos para desmistificar algumas curiosidades desta tradição ancestral, que faz parte do ADN da região vitivinícola alentejana.

O Vinho de Talha caracteriza-se, essencialmente, pelo facto de fermentar de modo espontâneo na talha – através do contacto com o barro –, ao invés de em cubas, conferindo-lhe características únicas.

A iniciativa tem início às 18h00 e todos os interessados poderão participar na conversa (inscrições aqui) através da plataforma digital, Zoom, ou assistir através do YouTube.

A iniciativa vai colocar em cima da mesa o processo milenar de vinificação em talha e todos os desafios de manter esta tradição. Em direto, estarão Ana Marreiros, vice-presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Alexandre Frade, presidente da Associação de Produtores de Vinho de Talha, Carlos Cristo, coordenador do Centro Interpretativo do Vinho de Talha, e Ruben Honrado, sócio-gerente da Honrado Vineyards.

“A produção de vinhos de talha é um nicho que representa cerca de 119 mil dos mais de 113 milhões de litros produzidos pela região alentejana, contabilizando um total de 25 produtores. Este vinho particular tem conquistado cada vez mais apreciadores, com destaque para os mercados do Japão, Estados Unidos da América e Brasil. Recorde-se que a vinificação em talha chegou ao Alentejo pelas mãos dos romanos, há mais de dois mil anos e permanece, até aos dias de hoje, como parte da cultura e ADN da região”, informa a Rota dos Vinhos do Alentejo.