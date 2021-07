O novo piripiri português é um Sacana à base de Cannabis

Produzido a partir de sementes de Cannabis sativa L., ingrediente de origem natural utilizado em produtos alimentares, o novo Sacana Cannabis da Paladin é o “ingrediente ideal para intensificar e despertar o sabor dos tradicionais churrascos de verão, bem como de bifanas e petiscos”, sublinha a marca em comunicado.

Ainda de acordo com Paladin, “o novo Sacana Cannabis é totalmente legal e foi produzido de acordo com as normas nacionais para utilização da espécie Cannabis sativa L. em alimentos, não possuindo, assim, qualquer percentagem de THC na sua constituição ou contraindicação”.

créditos: Paladin

Para celebrar a chegada do novo piripiri, a marca portuguesa lançou uma campanha digital com a criação de uma música própria denominada “Piri-Piri Powa”. O reggae para já disponível no Youtube e TikTok conta com produção de Fred Ferreira e interpretações de Nicotine aka Olimpo, JahVou, Eládio e João Gomes.

A gama Sacana da Paladin passa a contar com sete produtos. Aos já existentes Sacana Clássico, Sacana Extra-Picante, Sacana com Limão, Sacana Ai Ai, Sacana Alho e Louro, Sacana Habanero à Portuguesa, acresce o Sacana Cannabis.

O novo piripiri tem o preço recomendado de 2,99 euros e encontra-se à venda em supermercados, hipermercados e na loja online da marca.