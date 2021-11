Aos éclairs de café, de caramelo, de frutos vermelhos, de maracujá, de limão, entre outros, junta-se o novo “parente” da Leitaria da Quinta do Paço. Tal como os restantes, o Éclair com Pinta, tem por base uma massa choux, recheada com chantilly artesanal, de fabrico próprio. Já no que respeita à cobertura, a novidade conta com creme de chocolate branco completada com drageias de chocolate.

O Éclair com Pinta (1,40 euros/unidade) disponível nas 11 lojas da marca, também pode ser encomendado via UberEats. Éclair que conta com uma versão em iogurte (2,60 euros/unidade), numa fusão entre este e a cobertura.

A Leitaria da Quinta do Paço, casa centenária com marca na história da cidade do Porto, é conhecida pelo seu chantilly de produção própria e artesanal, variedade de laticínios e os seus éclairs.

A marca conta atualmente com 11 lojas: Almada Fórum; Amoreiras Shopping Center; Largo de S. Francisco, Braga; Av. João XXI, Lisboa; Rua de Brito Capelo, Matosinhos; Centro Comercial Oeiras Parque; Praça Guilherme Gomes Fernandes, Porto; Mercado do Bom Sucesso, Porto; NorteShopping, Matosinhos; El Corte Inglês, Vila Nova de Gaia; e MarShopping, Matosinhos.