“É o maior Fórum em Portugal dirigido aos estudantes de gastronomia e todos os anos reúne profissionais da área da restauração e convida-os a oferecer o seu testemunho e experiência, através de debates, conversas ou demonstrações de cozinha, bar, pastelaria e sala”, refere em nota à imprensa as Edições do Gosto, organizadora do Fórum Jovem Talento da Gastronomia.

Em 2022, o Fórum Fórum Jovem Talento da Gastronomia (JTG), sob o signo “Que gastronomia para o futuro de Portugal”, abordará entre outros os temas da criatividade, cozinha vegetal, saúde mental, recursos humanos, hospitalidade e sustentabilidade.

Entre os oradores confirmados estão Hugo Alves do Restaurante Norma e Chefe Cozinheiro do Ano 2021, David Jesus do Seiva (Leça da Palmeira), Ana Sofia Macedo d’O Paparico (Porto), João Costa do Torto Bar (Porto), Sofia Amaral Gomes do Almeja (Porto), Diogo Novais Pereira do Porinhos (Fafe), Joana Thöny do Hotel Maison Albar Le Monumental Palace (Porto), António Queiróz Pinto da Casa de Tormes (Baião), Cristina Teixeira da Padaria Garfa (Porto), Rita Magro do Torel Palace Porto, Nikita Polido do Celmar (Sesimbra) e Mauro Allison do Hotel Casa Palmela (Palmela).

Para a organização: “o Fórum JTG permite reunir centenas de jovens estudantes das áreas de gastronomia e restauração e apresentar-lhes casos práticos inspiradores. A nossa intenção, é que os profissionais partilhem os seus sucessos e insucessos, de modo a fazer uma aproximação destes jovens, à realidade do mercado de trabalho nacional e internacional”.

As intervenções serão moderadas ao longo de todo o dia por Tiago Lopes, do restaurante recentemente estrelado Vila Foz (Porto) e Catarina Amado, jornalista da Inter Magazine. O Fórum JTG irá acontecer entre as 10h00 às 16h00 e terá transmissão ao vivo nas redes sociais do evento e no canal de Youtube das Edições do Gosto. A entrega de prémios da 10ª edição do concurso Jovem Talento da Gastronomia está agendada para as 16h30.

Ao longo do dia 8 de fevereiro acontecerá o concurso Jovem Talento da Gastronomia que se divide entre as categorias Cozinha Makro, Inovação com Bacalhau da Noruega — a novidade deste ano —, Tradição com Arroz Bom Sucesso, Pastelaria NX Hotelaria, Artes da Mesa ICEL, Inspiração Veggie para Cozinheiros by Bonduelle e Barman INTER Magazine. Ao todo estarão 48 concorrentes em provas que decorrerão na Escola Profissional de Esposende.