Ao longo dos já 32 anos de existência, o concurso Chefe Cozinheiro do Ano consagrou profissionais de renome como os chefs Vítor Matos, Luís Américo, António Loureiro, Henrique Sá Pessoa, João Rodrigues, Luís Gaspar e, mais recentemente, Hugo Alves.

“O desafio é dirigido a todos os profissionais de cozinha residentes em Portugal, com mais de 25 anos ou mais de cinco anos de experiência profissional comprovada. À semelhança de edições passadas, os concorrentes terão de apresentar a concurso um menu composto por quatro pratos: uma Entrada de Mar, um Prato de Peixe (bacalhau), um Prato Tradicional de Carne em Tabuleiro e uma Sobremesa”, informa a organização do concurso, as Edições do Gosto.

A edição de 2022, cujas inscrições podem fazer-se aqui, dividir-se-á em três etapas regionais — que terão lugar entre abril e maio — e uma final nacional a acontecer em junho, cujos finalistas serão apurados com base nos resultados obtidos nas etapas regionais.

O júri do concurso é presidido por António Bóia, chef do JNcQUOI, em Lisboa.

Quanto a prémios, além do título de Chefe Cozinheiro do Ano, ao prato que se classifique como o mais inovador da competição será atribuído, na final nacional, o Prémio Inovação Helmut Ziebell, em homenagem ao chefe com o mesmo nome — entre outros a designar.

De acordo com a organização do evento, "este é um concurso que continua a marcar a atualidade gastronómica nacional e a desafiar os cozinheiros e cozinheiras de Portugal a mostrarem o seu trabalho ao país. É um desafio que todos os anos é bem acolhido pela classe e que significa um marco importante na carreira de quem participa. É sinal de que a nossa cozinha continua a apaixonar os milhares de profissionais por este país fora".