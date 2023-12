Comida de fusão e um rooftop com vista para o rio em plena 24 de Julho. É esta a mais recente proposta de restauração da cidade. Falamos do MOJJO, o restaurante, e do Cabana, o rooftop.

Ambos estão integrado no JAM Lisbon, aquele que é o primeiro hotel de construção passiva em Portugal, ou seja, que incorpora eficiência energética e sustentabilidade na sua estrutura. Dedicado à arte e cultura, exibindo obras de diversos artistas, promove a reutilização de materiais, num investimento português e belga.

MOJJO Morada: Avenida 24 de Julho 80, 1200-690 Lisboa Horário: Todos os dias, das 12h30 às 15h e das 20h às 23h Contacto: 964 948 968

Sendo um restaurante de comida de fusão, o MOJJO junta sabores de Portugal, Ásia, África e América do Sul em pratos como os Ovos mais que rotos (15€), Fish são as chips (15€) ou Churros de pato (11€). A carta tem a assinatura do jovem chef Mauro Airosa, de 24 anos, que participou no programa de televisão Masterchef.

“A escolha do restaurante e, especificamente, do chef Mauro está muito relacionada com o facto de querermos dar espaço aos artistas emergentes, objetivo que procurámos cumprir em todo o hotel. Queremos que o JAM seja um hub criativo em que seja possível dar palco aos artistas das diferentes áreas que se cruzam connosco, entre as quais está também a gastronomia”, explica João Flosa, Diretor Executivo do JAM Lisbon.

Cabana Morada: Avenida 24 de Julho nº80, 1200-870 Lisboa Horário: Todos os dias entre as 11h00 e as 00h Contacto: +351 300 528 373

Já no rooftop Cabana, há uma zona exterior, virada para o rio com uma pequena piscina, exclusiva para clientes do hotel, e um espaço aberto ao público, com bebidas e tapas, para aproveitar a cidade nos dias de sol. Na sua programação estão DJs para animar o final de tarde.