Camp 2022 é uma iniciativa aberta ao público que decorre numa propriedade vitivinícola de 60 hectares, com raríssimas vinhas velhas algarvias, com perto de 80 anos. O Morgado do Quintão encontra-se na mesma família desde 1810, quando o Conde de Silves adquiriu a propriedade. No jardim, os almoços ao ar livre, fazem-se sob a fronde de uma oliveira milenar. Este é um dos cenários onde vão decorrer muitas das atividades artísticas, culturais e musicais do Camp 22.

Em 2017, Filipe Caldas de Vasconcellos e a irmã, Teresa, herdaram o Morgado do Quintão por parte da mãe, que era artista plástica - e uma referência indissociável para Filipe. Por isso, os primeiros vinhos feitos ali, logo nesse ano, receberam como rótulos imagens de obras de arte da mãe. E por isso também, germinou desde logo na cabeça de Filipe a ideia de fazer um Camp, um encontro de arte, cultura, conversas inspiradoras, e vinho também, que desse ao Algarve e à população local acesso a novas experiências que muitos não têm.

Filipe conseguiu chamar para o Camp 22 no Morgado do Quintão três nomes fortes do mundo da música: Carminho, Mário Laginha e Bruno Pernadas - que além de atuarem nos dias 7, 8 e 9 de outubro, terão três momentos de interação, mais intimista, com o público: no dia 7 às 16h00, Carminho, que viveu dos 2 aos 12 anos no Algarve, irá conversar com um grupo de adolescentes de uma escola local, sobre os medos e sonhos normais destas idades. No dia 8, Bruno Pernadas vai sentar-se à volta da fogueira depois do seu concerto e falar, em registo intimista, dos assuntos que os presentes quiserem abordar. E no dia 9 de outubro, às 16h00, Mário Laginha irá tocar com alunos do curso de jazz da escola de música da Bemposta.

Além da música, haverá vários outros oradores que versarão sobre temas diversos: Lourenço Lucena, perfumista e único "nez" em Portugal - irá falar sobre sensorialismo, perfumes e consciência, Isabel Saldanha e Cláudio Garrudo abordarão a fotografia; Rita Castel' Branco levará ao encontro uma análise ao urbanismo e arquitetura. Os presentes poderão assistir à antestreia do documentário “Tilt”, sobre a criação poética, da produtora Teresa Júdice da Costa, que será apresentado pela própria.

O programa contempla propostas como workshops de cerâmica, provas de vinho, comentadas por Joana Maçanita, enóloga do Morgado do Quintão.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.