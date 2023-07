“Produzidas de forma artesanal, de acordo com a receita original e utilizando os mais finos ingredientes”, assim descreve as suas Bolas de Berlim a equipa do Nata Lisboa. A nova Bola de Berlim pode ser adquirida nas coffee shops Nata Lisboa em todo o país: Atrium Saldanha, Fashion Outlet Vila Conde, Famalicão, Rua das Flores - Porto, Leiria, Covilhã, Évora Plaza, Cascais, Forum Almada, Parque Nascente, Sta. Catarina - Porto, Alegro Sintra, Torres Shopping, Setúbal, Espaço Guimarães, Braga Parque e Aveiro, e Arena Shopping.

A Bola de Berlim simples custa 1,4 euros o mesmo valor a Bola de Berlim com creme.

A Nata Lisboa foi lançada em 2012, sob o claim “the world needs nata”, e tendo como fundadores dois amigos, José Carlos Campos e João Cunha. Atualmente, a marca conta com mais de 20 coffee shops em Portugal e está presente em sete países.