É português o vinho estrangeiro mais vendido em França em 2020. Os dados apresentados no recente estudo posicionam Mateus Rosé como o vinho mais vendido no seu segmento, ocupando ainda o podium entre as referências premium mais vendidas naquele país.

Esta posição alcançada pelo vinho português mais internacional de sempre representa mais um marco de sucesso no seu longo percurso e reflete, também, a fase de ascensão da categoria rosé, cada vez mais trendy e a conquistar novos consumidores por todo mundo.

Com uma história de mais de 75 anos marcada pelo pioneirismo e ousadia, Mateus desafia gerações, define tendências e reinventa-se. A nova garrafa recentemente lançada, mais premium e contemporânea, é a prova viva do espírito inovador de Mateus, aproximando este Rosé do mundo lifestyle e de novos consumidores.

De assinalar ainda, a par com esta conquista, o sucesso do recente lançamento da gama Mateus Sparkling em França, o que revela os trunfos da marca num mercado reconhecido pelos seus vinhos espumantes, sobretudo o mundialmente famoso champanhe.

Fonte: IRI YTD P13 2020