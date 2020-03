Perante o atual contexto de pandemia COVID-19 que se vive atualmente em Portugal, a Urban Nature pretende proporcionar um momento de aconchego a todos aqueles que continuam na linha da frente e que não têm oportunidade de parar. Assim a marca portuguesa de snacks anunciou que vai doar centenas de unidades dos seus produtos a diversos hospitais espalhados por todo o país.

A iniciativa, que já arrancou em vários hospitais da região de Lisboa, vai ser repetida semanalmente em diversas unidades hospitalares em território nacional. Mas mais do que dar o seu contributo para reforçar o bem-estar dos profissionais de saúde, a empresa pretende ainda entregar uma "mensagem de amor, força e esperança que toque no coração de quem as lê", sendo que "a cada entrega vamos juntar uma mensagem escrita por um dos nossos seguidores", pode ler-se em comunicado.



Com isto em mente, desafiou todos os seus fãs e seguidores a partilharem aquilo que gostavam que fosse dito diretamente a todos os profissionais de saúde que vão ter a oportunidade ler as cartas. "A cada entrega vamos juntar uma mensagem escrita por um dos nossos seguidores", refere.

créditos: Urban Nature

Todas as mensagens serão recolhidas através das redes sociais - nos comentários, mensagens privadas e stories - ou através do e-mail da marca: info@hellourbanfoods.com.

Recorde-se que a Urban Nature está no mercado em setembro de 2018 e tem como objetivo ser um snack equilibrado e saudável para toda a família.