Para comemorar os 123 anos, a marca portuguesa lança um desafio aos consumidores, o de perceberem as subtilezas existentes em águas com diferentes características, nomeadamente a Castello Original e Castello Finna e combiná-las com diferentes ingredientes.

A primeira, “é a pureza da natureza em estado líquido. É carismática. É versátil”, adianta a marca, que aconselha o consumo desta água com a companhia de fruta ou em mix”.

Por seu turno, Castello Finna, conta com uma composição mineral que provém da sua riqueza em bicarbonatos, magnésio e do seu baixo teor de sódio. Água que se “distingue pelos milhares de pequenas bolhas leves e vivas, com gosto ligeiro e sofisticado”, informa a marca, acrescentando: “é perfeita para acompanhar refeições, é uma fonte de prazer ao longo de todo o dia”.

“Celebramos este ano os 123 anos da Água Castello. Moura e as suas gentes vivenciam com orgulho uma história única e marcante na vida da nossa cidade, concelho e região. Agora nos braços de uma grande família empresarial, sentimos com toda a convicção que o caminho só pode ser brilhante e em comunhão com os valores que em tudo nos tornam diferentes “, sublinha Álvaro Azedo, Presidente da Câmara Municipal de Moura.