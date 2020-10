A Simpli Coffee & Bakery, marca 100% portuguesa nascida em 2017, conta com uma nova loja em Lisboa, no Largo da Anunciada, totalizando três espaços no centro da cidade (os anteriores de portas abertas na Rua Braamcamp e em Picoas).

É na fábrica na Rua Braancamp, junto à primeira loja Simpli, que a magia da transformação em pão de farinha, água e sal acontece. Pela manhã, e ao longo de todo dia, a padaria (e a pastelaria que é outra especialidade da casa), prepara seis variedades de pão: o Pão de Trigo, Integral, Multicereais, Centeio de mistura, Focaccias e Ciabattas, além das diferentes receitas que vão sendo regularmente desenvolvidas.

A comandar a padaria da Simpli está o brasileiro Diego Haupenthal Pintado, que se dedica ao trabalho da massa mãe há sete anos, a par de Darwin Valero, ajudante de padeiro igualmente dedicado a esta arte ancestral.

De acordo com a marca, na base destes pães “estão os ingredientes mais simples: as farinhas de moleiro com grãos nacionais - do Moinho Paulino Horta -, água e sal”.

Depois, é esperar que o processo de fermentação natural, com leveduras e bactérias selvagens, resultando na massa mãe, produza os seus resultados. Tudo isto com tempo, o mesmo será dizer, com recurso a fermentação lenta. “Todo o pão tem um mínimo de 44 horas de fermentação. O resultado é uma côdea fina e caramelizada, com um miolo tenro com o amido totalmente gelatinizado, um aroma complexo e sabor a cereal. Um pão mais doce e mais ácido que o pão comum”, sublinha a equipa da Simpli Coffee & Bakery em comunicado.

Simpli Coffee & Bakery Moradas em Lisboa: Rua Braamcamp, nº 68, Avenida Fontes Pereira de Melo 41 - Loja C, Largo da Anunciada, nº 18. Horário: lojas Braancamp e Picoas (segunda-feira a sábado das 8h00 às 19h00); segunda-feira a sábado das 9h00 às 17h00.

“Na Simpli Coffee & Bakery, o processo é fundamental na definição do produto, e tendo o pão um papel tão relevante na nossa alimentação, o fabrico tem de ser rigoroso, garantindo a autenticidade da matéria-prima”, afirma Mário Cajada, proprietário.