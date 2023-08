Jovem chef Artur Gomes vence prémio internacional que junta gastronomia e sustentabilidade

S.Pellegrino Young Chef Academy anunciou a vitória do chef português, Artur Gomes, no prémio, S.Pellegrino Social Responsibility Award, atribuído pela Sustainable Restaurant Association (SRA).

S.Pellegrino Young Chef Academy Competition premeia jovens chefs de todo o mundo em três grandes categorias: Social Responsibility, Connection in Gastronomy, e Food for Thought. O prémio final de cada uma destas categorias foi disputado por um total de 15 jovens chefs, todos eles vencedores do prémio nas suas respetivas regiões.

créditos: Divulgação

Nesta sequência, Artur Gomes foi um dos galardoados, cujo prato de assinatura melhor interpreta o princípio de que a comida é melhor quando é o resultado de práticas socialmente responsáveis.

O chef venceu com o seu prato de assinatura, o aipo "Vale das Lobas", que a SRA descreve como algo que "não só defende ingredientes hiper-locais, mas também mostra processos agrícolas regenerativos que estão a ser introduzidos tendo em mente a saúde do solo e o clima".