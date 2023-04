Numa viagem por sabores da terra e do mar, em parceria com a Herdade de Portocarro, o jantar vínico no hotel Tryp by Wyndham Lisboa Caparica Mar “pretende aumentar o conhecimento e apreciação dos vinhos ao mesmo tempo que se explora a sua associação à gastronomia”, informa a entidade que organiza a iniciativa.

Com uma vista panorâmica sobre a Costa da Caparica, esta experiência a 15 de abril (20h45), terá lugar no restaurante Horizonte, instalado no oitavo piso do hotel.

Da ementa consta, nas entradas, Tears by Anima Rosé 2021 com Ovas de truta e queijo creme com pepino; Figas Branco 2021, acompanhado de Ceviche de robalo picante sobre lima.

Nos pratos principais, destaque para o vinho Manda Chuva Branco 2021, com Brás de algas by Pedro Mendes; Herdade do Portocarro Tinto 2018 a acompanhar um Arroz caldoso de bacalhau fumado em louro; Cavalo Maluco Tinto 2015 servido com Bochechas de porco preto em molho de Cavalo Maluco e chocolate, beterraba e cremoso de batata.

Finalmente, a sobremesa fica entregue a um Gerónimo Branco 2021 com Bolo de sementes de papoila com geleia de ananás e sorbet de maçã verde

A Herdade do Portocarro situa-se entre os limites dos distritos de Setúbal e Évora, rodeada de arrozais verdes, cuja qualidade de culturas faz desta herdade, ano após ano, uma das mais reconhecidas da região.

O jantar orça os 36 euros por pessoa, com as reservas a fazerem-se pelo telefone 212 918 900.