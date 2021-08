Durante o mês de agosto, o Enoturismo da Herdade do Esporão tem programas especiais para serem vividos no sossego do Alentejo.

Para além das visitas, provas de vinho, azeite e cerveja artesanal e dos almoços no restaurante da Herdade, com um menu cheio de ingredientes da época, haverá dois eventos gastronómicos especiais: no dia 21 de agosto regressam as pizzas de massa-mãe e no dia 28 de agosto realiza-se mais um jantar “Mãos à Horta”.

No dia 21 de agosto, o chef Carlos de Albuquerque e a sua equipa voltam a pôr as mãos na massa e a acender o forno a lenha do restaurante da Herdade do Esporão para fazerem pizzas de massa-mãe recheadas de ingredientes de produtores locais e da horta da Herdade.

Estas pizzas podem ser provadas num jantar ao final de tarde na Herdade do Esporão ou encomendadas para take-away. Para as acompanhar, existem os vinhos e azeites do Esporão, bem como as cervejas artesanais Sovina.

créditos: Herdade do Esporão

No sábado seguinte, a 28 de agosto, a Herdade do Esporão volta a abrir portas para mais um jantar “Mãos à Horta”.

Na cozinha do jardim, o chef Carlos de Albuquerque convida a chef Aurora Goy do restaurante Apego, no Porto, e o sommelier Marc Davidson do restaurante Senhor Uva, em Lisboa, que irá aceder à garrafeira do Esporão para seleccionar os vinhos para este jantar, para mais uma experiência gastronómica especial.