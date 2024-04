O jantar vai começar a ser servido a partir das 19h30. Nesta quarta edição, o evento evolui para uma cozinha com base em fumo e fogo ("fire and smoke") que continua a respeitar a sazonalidade e regionalidade dos produtos usados de acordo com os vinhos selecionados para o evento.

Sob o comando do chef Tiago Silva, a carta vai oferecer pratos preparados com técnicas de confeção em fogo que realçam os sabores naturais dos ingredientes. Depois de um primeiro momento, onde se vai falar um pouco sobre os vinhos selecionados, seguir-se-á um jantar de degustação que vai evoluir ao longo de uma grelha com sete momentos distintos: Fumo, Fogo, Chama, Calor, Brasas, Forno e Lume.

Os pratos irão seguir estas técnicas distintas de confeção, conferindo também diferentes texturas à prova de vinhos.

A descoberta do fogo é um marco crucial na história da humanidade, representando um ponto de viragem na evolução e no desenvolvimento das civilizações. A capacidade de controlar o fogo não só proporcionou calor e luz, garantindo a sobrevivência em ambientes hostis, como também abriu caminho para uma série de avanços tecnológicos e culturais.

O jantar será acompanhado por uma prova de seis vinhos, todos portugueses, representando diferentes regiões do país, com curadoria do sommelier Ivo Custódio.

O evento irá decorrer na Odyssey, situada logo ao lado do restaurante Viseversa, do Hyatt Regency que fica em Belém, Lisboa.