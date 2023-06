O Hilton Porto Gaia vai ser o palco de uma festa de São João, a partir das 20h00 de 23 de junho. O programa de São João começa com uma bebida de boas vindas e a partir das 20h30 segue-se um jantar buffet, no restaurante ComPosto, onde não faltará a ‘rainha’ dos Santos Populares, a sardinha assada e uma seleção de bebidas à descrição.

O menu é composto por saladas, petiscos, uma seleção de queijos, enchidos e charcutaria, caldo verde com chouriço assado. Além da sardinha assada, o menu inclui espetadas de vitela com pimentos e abacaxi e carnes de porco ibérico. O buffet conta também com uma opção vegan: seitan grelhado ao molho chimichurri. Na hora da sobremesa, o difícil será escolher entre o bolo de chocolate e caramelo, a tarte de limão merengada, o pão de ló húmido e muitas outras delícias. O terraço do ComPosto vai transformar-se num típico Arraial, com as grelhas a assar e uma banda a tocar.

Já perto da meia noite, o Hilton Porto Gaia convida a um brinde, com a oferta de uma bebida (sugestão da casa) no Magma Wine & Cocktail Bar, com a melhor vista para o fogo de artifício e ao som de um DJ até às 2h00 da manhã.

A unidade hoteleira também preparou um programa de duas noites (23 e 24 de junho), para duas pessoas, com welcome drink, pequeno-almoço, entrada e jantar no Arraial de São João, voucher de uma bebida no Magma Cocktail Bar, acesso ao Hilton Wellness & Spa, 20% de desconto em tratamento no spa (válido para tratamentos com duração mínima de 60 minutos) e late check-out até às 14h00 (mediante disponibilidade).

Menu buffet: 80 euros por pessoa (inclui menu buffet e bebida no Magma Wine & Cocktail Bar). Crianças até aos quatro anos – grátis, crianças dos cinco aos 11 anos – 50%. As reservas podem fazer-se pelo telefone 222 449 200 ou e-mail comercial@hiltonportogaia.com

O alojamento orça desde os 160 euros por noite, por pessoa.