Com os jogos disputados à porta fechada, há palcos que se transformam em verdadeiros estádios. É o caso do Irish&Co., no Parque das Nações. Neste sports bar, os adeptos podem assistir ao vivo e a cores aos grandes jogos da competição europeia.

Não vai faltar um relvado na espaçosa esplanada. De resto, de acordo com a equipa do Irish&Co., a receita para assistir a uma boa partida é simples: “juntar os amigos - poucos, mas bons - escolher uma das especialidades da carta, entre a diversidade de petiscos e snacks à disposição, e brindar às vitórias com uma imperial. Com todas as regras do jogo a serem cumpridas”.