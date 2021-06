Fim de semana com mercado de frutas e legumes, tacos e muita música no The Hood

As festividades no The Hood, instalado no UBBO, anteriormente designado Dolce Vita Tejo, começam logo no sábado, 5 de junho (11h00), com o mercado de valorização das frutas e legumes feios da The Equal Food. Feios porque não têm as medidas ou o aspeto considerado padrão para consumo.

O mercado dará a oportunidade de explicar o que significa ser um produto imperfeito, quais são as implicações do ponto de vista do produtor e do consumidor, o impacto ambiental, e ao mesmo tempo entreter as pessoas com uma oferta divertida e colorida de smoothies cremosos, receitas saudáveis e um DJ durante todo o evento.

“A primeira edição no início de maio correu muito bem. Queremos continuar a consciencializar as pessoas sobre a questão das imperfeições dos nossos produtos. A nossa missão é que nenhum alimento considerado imperfeito seja desperdiçado por razões estéticas”, explica Alberto Mojtar, cofundador do projeto The Equal Food. “Estamos muito entusiasmados com o segundo evento e esperamos que os clientes se divirtam e obtenham tantos nutrientes dos nossos sumos e produtos frescos como da última vez que estivemos no The Hood”.

créditos: The Hood

The Equal Food criou ainda um desconto de 10% para todas as compras únicas de cabazes. A promoção é válida até 6 de junho, às 23h59, no site e exclui a subscrição de cabazes. Para usufruírem da promoção, os clientes devem usar o código THEHOOD10.

No domingo, é a vez de El Chapo animar todos os vizinhos do The Hood. O restaurante mexicano organizou um sunset com a presença do DJ El Garcia, uma happy hour de cerveja Corona e degustação de taquitos. O evento acontece das 18h00 às 22h00.