Agora, o Estação Viana Shopping, em Viana do Castelo, ganhou um espaço dedicado exclusivamente a cookies americanas, confecionadas de forma artesanal, com uma dezena de sabores disponíveis.

O Fan Cookies, localizado no Piso 2 deste centro comercial, aposta num menu diversificado de forma a satisfazer todos os gostos.

Para os que gostam de opções tradicionais, encontram-se sugestões como Baunilha (massa

amanteigada de baunilha com pedaços de chocolate negro), Nozes (massa amanteigada de baunilha com pedaços de chocolate negro e nozes), Red Velvet (massa amanteigada vermelha de cacau

com pedaços de chocolate branco) e Double Choco (massa amanteigada de cacau com pedaços de chocolate branco).

Com um toque mais especial, as opções de sabores são Brigadeiro (massa amanteigada de baunilha com pedaços de chocolate negro, recheado com brigadeiro gourmet), Casadinho (massa amanteigada de baunilha com pedaços de chocolate negro, recheado com brigadeiro branco gourmet), Red Velvet Ninho (massa amanteigada vermelha de cacau com pedaços de chocolate branco e recheio de brigadeiro gourmet) e Caramelo (massa amanteigada de baunilha com pedaços de chocolate negro, recheado com caramelo gourmet).

Já para os amantes assumidos de doces, os sabores Oreo e Nutella são duas propostas que completam a oferta da Fan Cookies, na vertente premium.

Os valores das cookies neste espaço variam entre os dois e os três euros.