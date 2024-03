A PepsiCo acaba de lançar em Portugal uma nova gama de produtos que une as marcas Doritos®, Cheetos® e Ruffles® numa missão escaldante que aquece até nos momentos mais frios.

A Flamin’ Hot®, que é considerada um dos maiores casos de sucesso da PepsiCo no mundo, chega aos pontos de venda com uma receita picante, cheia de sabor, com a promessa de revolucionar a categoria e despertar os paladares mais exigentes.

Com um nível de picante trabalhado na medida certa, que promete apimentar o hábito de petiscar tipicamente português, esta novidade pretende satisfazer, a cada dentada, as necessidades dos consumidores mais jovens, irreverentes e destemidos.

“Na PepsiCo detetámos a tendência crescente para o consumo de picante em Portugal e quisemos dar ao consumidor uma proposta que fosse ao encontro das suas necessidades. Esta gama, que é um caso de sucesso da PepsiCo a nível mundial, encaixa na perfeição no que o consumidor procura: experiências sensoriais intensas em 3 variedades e texturas diferentes, sob 3 marcas icónicas e de referência: Doritos®, Cheetos® e Ruffles®, agora com um toque picante. Esta é uma experiência multissensorial, nova e intensa, que convida todos à descoberta das sensações”, partilha Joana Pinto, Head of Marketing de Snacks em Portugal, em comunicado.

Doritos®, Cheetos® e Ruffles® estão disponíveis na modalidade hot, nos locais habituais e também pode ser encontrada nos grandes festivais.