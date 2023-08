A Gleba lançou no início do verão as suas novas tostas, feitas a partir dos pães preferidos dos clientes, de forma artesanal.

As tostas são feitas a partir dos pães de Trigo Barbela e Trigo do Alentejo que não chegaram à mesa e acabaram a ser transformadas em fatias finas, torradas e crocantes. A padaria viu neste produto uma forma de evitar o desperdício e oferecer mais variedade aos clientes.

Pensadas num formato versátil para qualquer entrada, lanche ou refeição, este produto está disponível na versão simples (2,31€) e com azeite e alecrim (2,78€).

Estas não são as únicas novidades da padaria. Em parceria com a Queijaria Simões, da Quinta do Anjo, em Azeitão, chegam às lojas os queijos de fabrico artesanal, feitos com leite fresco de ovelhas pastadas na Serra da Arrábida. Ao leite cru juntam apenas sal e cardo, estando disponíveis para compra o Queijo de Azeitão DOP (3,73€ ou 7,50€, dependendo do tamanho) o Requeijão (2,78€).

De Trás-os-Montes vem a Caixeiro com os seus azeites virgem extra, azeitonas temperadas e pastas de azeitona. A marca familiar é liderada por três jovens produtores que se dedicam a mais de 70 hectares sob um regime de agricultura sustentável e biológica. As pastas de azeitona preta ou verde (5,95€), feitas à base de uma receita tradicional com limão, ervas aromáticas e azeite, também estão disponíveis nas lojas

Outra das novidades é o novo sabor da Epic Hummus, que criou uma edição limitada de húmus de pimento vermelho (5,95€). Vegan, artesanal e biológico, é feito através de uma base de grão-de-bico que se junta a uma pasta de pimento assado.

Também a Companhia Portugueza do Chá, uma parceria de longa data da Gleba, tem novas referências como Menta, Rooibos Coco Thai, Jasmim Mandarim Bio ou Verde e Tangerina.

Não é uma novidade, mas a Gleba continua a apostar nas suas Focaccias de Azeite e Alecrim (2,83€) ou de Cebola Caramelizada (3,30€). Para quem gosta de rematar com um doce, o Bauletto Clássico ou de Chocolate (9,95€), é uma opção.

Todos os produtos estão disponíveis nas padarias e no site, para entrega em casa ou recolha na loja que for mais conveniente. A Gleba tem atualmente nove lojas na zona da Grande Lisboa, em Alcântara, Alvalade, Avenidas Novas, Campo de Ourique, Telheiras, Cascais, e nos centros comerciais Amoreiras, Oeiras Parque e Alegro Alfragide.