A “Revista de Vinhos - TOP 10 Vinhos Portugueses by Cork Supply”, prova com júri internacional que agrega um grupo experiente de provadores (jornalistas, críticos, sommeliers), elegerá a dezena de vinhos mais entusiasmantes do país, tendo por base uma pré-seleção realizada pela publicação ao longo do último ano. Os vencedores serão anunciados e premiados em cerimónia a realizar na Feitoria Inglesa.

Terminada a prova do “TOP 10”, as portas do Palácio abrem-se para a 21.ª edição do Essência do Vinho - Porto. Nesse primeiro dia, 20 de fevereiro, o palco das provas comentadas tem referências nacionais e internacionais. “A nova Borgonha, para lá dos clássicos”, “Susana Esteban: Vertical Sidecar”, “Gaja, sonhar em Itália” ou “A Sogrape também é ímpar” são algumas das provas do dia.

No dia 21 de fevereiro, segundo dia de evento, as salas do Palácio da Bolsa vão dos Açores ao Douro, com paragens nos Vinhos Verdes e ainda no Brasil. “Czar: o vinho do Pico que parece impossível”, “Os terroirs da Quinta do Vale Meão”, “Alvarinhos, de A a S: estilos de vinificações, tempos de estágio e diversidade de perfis”, “Symington: The Library Release Porto Vintage Collection” e “Vinhos de Minas Gerais”.

O terceiro e penúltimo dia de Essência do Vinho - Porto leva à cidade nortenha várias geografias. “Paulo Nunes: 20 anos de vindimas”, “Mosel, Alemanha: Weingut Max Ferd. Richet”, “Cachaça de Minas Gerais”, “Quinta de Lemos: 20 anos”, “Tapada de Coelheiros Garrafeira” são algumas das provas que vão acontecer, paralelamente às provas abertas que congregam quatro mil vinhos dos 400 produtores representados no Palácio da Bolsa, ao longo dos quatro dias de evento.

No domingo, o Essência do Vinho - Porto encerra com várias iniciativas: “Dão revelado: o desafio dos sentidos”, “Brancos de guarda da região dos Vinhos Verdes”, “Maison Boizel: o pináculo do champanhe artesanal”, “Biondi-Santi: de Brunello di Montalcino, um Sangiovese singular”.

A par da programação e das provas livres, destaque de novo para o “RV Room Experience”. Um espaço exclusivo que apresenta grandes famílias do vinho. É a oportunidade para os apreciadores de néctares de conhecerem os rostos de cada casa, ouvir histórias de gerações contadas na primeira pessoa e provar alguns dos melhores vinhos do mundo.

Paralelamente, o projeto “Gosto do Porto / Taste of Porto” volta a incidir holofotes sobre mais de 80 restaurantes, lojas, garrafeiras e wine bares da cidade. É o desafio para um roteiro de experiências complementares, por entre entre locais clássicos e sofisticados, sempre conduzidos com a alma tão típica de quem é portuense.

Um novo conceito: "Veni, Vini, Vici"

Em 2025, estreia-se um novo conceito: “Veni, Vini, Vici” é um “salão on”, que se realiza na segunda-feira imediatamente seguinte ao final do Essência do Vinho - Porto, tendo por objetivo mostrar a diversidade de produtores que encaram o vinho à luz da chamada baixa intervenção. Decorrerá no Hard Club (Mercado Ferreira Borges), das 12h00 às 19h00 do dia 24 de fevereiro, estando aberto a profissionais (mediante inscrição prévia online) e ao público em geral (entrada no valor de 30€, que inclui copo de provas).

Nesta edição de estreia do “Veni, Vini, Vici” estão inscritos 30 produtores, portugueses e internacionais, em representação de algumas das mais emblemáticas regiões europeias: Tenerife, Ribeiro, Rias Baixas⁠, Ribeira Sacra, Priorat e Jerez, de Espanha; Loire Jura e Borgonha, da França; Pfalz, da Alemanha; Piemonte e Emilia Romagna, de Itália; Bairrada, Dão, Douro e Vinhos Verdes, de Portugal. Este novo salão é organizado, em parceria, pela Essência Company, Niepoort Vinhos, Vigner On e Terroir Vinhos de Identidade.

“Trata-se da concretização de uma ideia há muito já pensada. ‘Veni, Vini, Vici’ é um complemento à programação do Wine & Travel Week. Conseguimos, dessa forma, congregar todas as tendências e vozes do mundo do vinho, alcançando uma pluralidade única. E bastará consultar a programação detalhada de cada evento, bem como os produtores representados, para facilmente concluirmos pela qualidade singular da oferta que estamos a apresentar, ao alcance do público profissional e do público consumidor”, analisa Nuno Guedes Vaz Pires, o fundador da Essência Company.