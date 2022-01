Aquele que é chamada localmente de “São João das chouriças”, retorna à terra fria transmontana e recupera o formato presencial a que habituou os milhares de visitantes. A Feira do Fumeiro de Montalegre, após uma edição digital em 2021, regressa de 20 a 23 de janeiro ao Pavilhão Multiusos da vila transmontana, espaço que acolherá dezenas de produtores locais.

Nem só de carnes se faz o certame. Na sua 31ª edição, a Feira fará mostra de outros produtos da região como as batatas, couves, castanhas, cogumelos, licores.

“De acordo com as limitações da pandemia, o espaço foi adaptado, é obrigatório uso de máscara e apresentação de Certificado de Vacinação em que esteja registada a vacinação completa e os 14 dias decorridos após a última toma”, informa o município de Montalegre que acrescenta: “a segurança foi reforçada e os produtos para venda estarão embalados”.

A propósito do fumeiro local, diz-nos o município de Montalegre se aquele “matéria-prima selecionada com um processo lento de maturação, com temperos naturais - sem aditivos - e fazendo a fumagem com lenha dos carvalhos seculares de Barroso; confere aos produtos o cheiro e o paladar que os caracteriza e os torna simplesmente diferentes”.

Sobre as origens do certame que remontam a 1992, “tradicionalmente, só os ´pobres` vendiam os presuntos e as chouriças produzidas em casa, na maioria das vezes de forma escondida. Os produtores que poderiam dispensar fumeiro para venda sentiam-se envergonhados em fazê-lo publicamente. A partir do terceiro ano alguns produtores começaram a permitir que o seu nome fosse colocado nos rótulos dos produtos. Contudo, a partir do quinto ano de edição alguns produtores mostraram-se disponíveis para estarem presentes na Feira do Fumeiro a fim de eles próprios venderem o seu fumeiro, enquanto, em espaço diferenciado, a Câmara de Montalegre continuava a vender o fumeiro daqueles que continuavam a não querer assumir a venda”, adianta a autarquia.

A decisão de retomar o formato presencial do certame saiu de uma reunião entre Câmara de Montalegre, Associação de Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã e produtores.