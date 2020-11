Na dupla de séries protagonizadas por Nigella, a cozinheira e apresentadora britânica partilha pratos que confeciona para a sua própria família e amigos, como brownies de emergência, caril de abóbora e batata-doce ou beringela fatteh, oferecendo o seu olhar fresco aos clássicos pratos familiares.

Nigella revela, ainda, atalhos especiais que tornam a vida culinária mais fácil.

“Nigella: At My Table” estreia no dia 7 de dezembro, às 16h00, e “Simply Nigella”, no dia 16 de dezembro, no mesmo horário. As emissões decorrem de segunda a sexta, às 16h00.

Nigella Lawson viveu e trabalhou em Itália (como camareira, em Florença) quando era jovem e estudou Italiano na Universidade de Oxford, antes de se tornar jornalista e começar a escrever sobre comida.

É autora de inúmeros livros de culinária, apresentadora de programas televisivos e conta com forte presença nas redes sociais.