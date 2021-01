A Gália

Com o palácio de Queluz à espreita, a Gália é um espaço para os gladiadores de hambúrgueres. Por estes dias, a casa mantém-se aberta com as suas versões de hambúrguer: “Pé Descalço”, “A Roma”, “O Burguês”, o “Conde”, entre outros.

Morada: Avenida da República, nº 1, Queluz

Butchers

A carne maturada é a anfitriã deste espaço, mas há outras iguarias que podem fazer as delícias de quem recorre ao Butchers para uma refeição. No que respeita a hambúrgueres, pode escolher entre o “Pastor Burguer” e o “Butchers Burguer”.

Morada: Rua Tomás Ribeiro, nº 38, Lisboa

The Green Affair

Os puristas do hambúrguer defendem que este só merece o título se incluir carne. Não obstante, entre duas fatias de pão há mais vida para um hambúrguer, o que inclui opções vegetarianas. Neste campo o The Green Affair apresenta ofertas como burgers de caril de grão, o Saldanha, chiado e pesto.

Morada: Avenida Duque d’Avila, nº 30 A, Lisboa

DeGema

Hambúrgueres com casamento entre os sabores tradicionais portugueses e os do mundo. Se estiver no Porto, vai encontrar o hambúrguer de carne de novilho, queijo flamengo, cogumelos salteados, rúcula, tomate e molho de mostarda e mel (“Andor Bioleta”). Se estiver em Braga, tem de pedir o “Mais belho que a Sé”. Em Vila do Conde será o “Quilha-te Rema”. O menu assim se vai compondo, com mais de dez hambúrgueres à escolha.

Moradas: Disponível em Braga, Porto, Vila do Conde, Maia e Vila Nova de Gaia

Peebz

De novilho, de frango, de salmão e vegetarianos. Estas são as opções de hambúrgueres no Peebz. Fique atento porque todos os meses há um especial, também disponível para take away ou entrega em casa.

Morada: Rua da Senhora da Luz, nº 448, Porto.