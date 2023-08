Até 30 de setembro, a Casa das Lérias, em Amarante, está a promover a oportunidade de se poder desfrutar de um dia completo no jardim, com vista privilegiada para o Tâmega, com churrasco no exterior, entre as 12h e as 20h.

Estão disponíveis dois tipos de regime. Por um lado, um pacote com preço desde 110€ por noite, que inclui alojamento (exclusivo para quartos duplos) e um dia de churrasco. Por outro, uma oportunidade a pensar em não hóspedes, um Day Pass para duas pessoas, que inclui duas pulseiras para um dia de churrasco no valor de 70€. O Day Pass encontra-se disponível para venda no Café & Bar da Casa das Lérias.

A oferta é all you can eat and drink e inclui bifanas, cachorros, espetadas, tostas mistas e tostas especiais, além de opção para vegetarianos, e é acompanhado com fruta fresca. As bebidas incluídas são vinho, cerveja, soft drinks e águas.

Para continuar noite dentro, com entrada livre, o jardim estará aberto ao público com o novo bar em funcionamento. O bar do jardim funciona todos os dias, entre as 20h e as 0h.