Douro Wine City na Régua celebra o vinho de 8 a 11 de junho

Ao longo de quatro dias, o público é convidado a participar no programa do Douro Wine City, podendo assistir a diversos concertos/atuações de música ao vivo e participar em showcooking de chefs como Hernâni Ermida, Nuno Matos e Luís Américo, em degustações, atuações musicais, nas habituais Conversas sobre o Vinho com Manuel Moreira (Sommelier e crítico de vinhos da Revista de Vinhos), e em várias provas de 100 produtores de vinhos e produtos regionais.

A Ferreirinha e o Barão de Forrester, interpretados por atores do Grupo de Teatro da Universidade Sénior do Peso da Régua, marcarão presença na abertura do evento ao público, no dia 8 de junho às 16h00, acompanhados pelas Tocatas do Rancho Folclórico e Recreativo de Godim e do Rancho Folclórico de Loureiro que, em conjunto, irão interpretar três temas emblemáticos do Douro.

Os showcooking serão promovidos às 19h00, nos dias 8, 9 e 11 de junho. O chef Hernâni Ermida será a estrela do primeiro showcooking, no dia 8 de junho, seguido pelo chef Nuno Matos - Hotel Six Senses Douro, no dia 9 de junho, e pelo chef Luís Américo, no dia 11 de junho.

créditos: Divulgação

As atuações ao vivo começarão na quinta-feira, dia 8 de junho, às 21h30, com concerto pelo grupo Chulada da Ponte Velha. Para o dia 9 de junho estão agendados dois concertos: Cláudio César Ribeiro Trio, no palco interior, às 17h00, e Andor Violeta, às 21h30, na Praça da Restauração. No Dia de Portugal, 10 de junho, o MA Trio subirá ao palco interior pelas 17h00, às 20h30 será a hora para ouvirmos cantar o fado, pela Claúdia Madeira, no palco da Praça de Restauração. A noite terminará com o concerto pela Banda Conjunta das Forças Armadas, no palco exterior do AUDIR, pelas 21h30. No domingo, dia 11 de junho, o concerto de Paulo Gomes Duo, no palco interior, terá início às 17h00 e o Concerto Funk Flamenco Quarteto, pelas 20h30, no palco da Praça da Restauração.

As Conversas sobre o Vinho serão protagonizadas por Manuel Moreira, sommelier e crítico de vinhos. No primeiro dia – 8 de junho, abordará “A frescura do Douro de Altitude”, às 17h30 e “À mesa com vinho do Douro”, às 19h00. No dia 9 de junho, a conversa será focada no “Vinho do Porto, tradição e mestria no paladar”, às 17h30 e” Vinhas Velhas, mergulhar num universo de emoções” às 19h00. Dia 10 de junho, a primeira conversa explicará “A que sabe a Touriga Nacional do Douro?”, às 17h30 e a segunda irá indicar qual “A gastronomia certa para Vinho do Porto”. No dia 11 de junho, Manuel Moreira apresentará a “A prova de vinhos sem segredo”, às 17h30 e ”Varietal ou blend, solista ou orquestra, as várias tonalidades do Douro”, às 19h00.

A 3.ª edição desta festa é organizada pelo Município do Peso da Régua, com o apoio da Essência do Vinho.