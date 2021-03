A 8.ª temporada de 'Os Segredos da Tia Cátia' estreou a 8 de fevereiro, mas a viagem que este programa promete está longe de terminar. Em entrevista ao Fama Ao Minuto, Cátia Goarmon, "a Tia de grande parte dos portugueses", não deixa nenhum segredo por contar sobre o programa de culinária de sucesso do 24Kitchen.

Numa altura em que estamos todos "um pouco cansados da nossa rotina", Tia Cátia convida a ligarmos a televisão, apertarmos o cinto, ou neste caso o avental, e "sem chegarmos a sair da nossa cozinha", espreitarmos a culinária brasileira, francesa e japonesa.

Há pratos para todos os gostos, da cozinha vegan à mais tradicional, e muitos deles preparados por convidados famosos.

Vamos receber convidados incríveis, tal como o chef Henrique Sá Pessoa, a Bibá Pita ou a Fátima Lopes

Os convidados vão ter um papel importante nesta nova temporada de 'Os Segredos da Tia Cátia'?

Sempre que recebo convidados tento trazer as suas perspetivas, ideias e formas de cozinhar para o programa, neste caso, nesta temporada recebo pessoas tão incríveis que nos permitiram gravar episódios muito interessantes e divertidos. A cada cena conseguimos ver uma faceta diferente de alguns convidados, que não esperávamos ver a cozinhar, e também de alguns chefs que trazem o seu próprio toque para as minhas receitas, partilhando as suas experiências - porque estamos sempre todos a aprender.

Podemos já desvendar alguns nomes?

Sim, vou ter alguns convidados surpresa. Para além do meu amigo Nuno Eiró e do chef Miguel Laffan, que já passaram pela 'minha casa' no início desta temporada, também vamos receber outros convidados incríveis, tal como o chef Henrique Sá Pessoa, a Bibá Pita, a Isabel Zibaia Rafael ou a Fátima Lopes.

É importantíssimo o planeamento das nossas refeições e das nossas idas ao supermercado, para não cairmos no erro de escolher opções menos saudáveis ou fast-food

Esta é já a 8.ª temporada do formato, qual o ‘segredo’ para a longevidade?

Seguramente a paixão que tenho pela cozinha e a fantástica equipa que me tem acompanhado ao longo dos anos. Quando estamos em gravações, o ambiente é tão bom que me permite ser eu própria, ser genuína, e tenho a certeza de que as pessoas em casa sentem essa proximidade em todas as receitas que preparo. O que se vê na televisão é verdadeiramente a pessoa que sou fora do ecrã.

Em época de confinamento, acredita que este género de programas pode ganhar ainda mais importância?

Acredito vivamente que sim. Esta é uma altura em que, mais do que nunca, é importantíssimo termos em conta o planeamento das nossas refeições e principalmente das nossas idas ao supermercado, para não cairmos no erro de escolher opções menos saudáveis ou recorrer com frequência ao fast-food.

Os programas de culinária e receitas são um grande amigo para todos os que não têm tempo ou paciência para planear as suas refeições e de onde podem tirar grandes inspirações para o seu dia a dia. Por outro lado, acredito que já estejamos todos um pouco cansados da nossa rotina, e descobrir novas receitas, sabores e formas de cozinhar os alimentos mais banais, é uma ótima forma de inovar e de nos entretermos em casa.

Vamos aprender a dar uma nova vida à fruta em final de carreira e a cozinhar de forma saborosa legumes congelados

O confinamento, neste caso o facto de o público estar em confinamento, foi tido em conta na escolha das receitas que vão ser apresentadas no programa?

Sem dúvida! A nova temporada dá-nos a oportunidade de viajar sem chegar a sair da nossa cozinha, o que também me permite inventar, misturar sabores e puxar pela minha criatividade para descobrir coisas novas. Vamos ainda descobrir a culinária brasileira, francesa e japonesa, de forma segura e descontraída.

Para além disto, todos os portugueses foram forçados a alterar os seus hábitos e, por isso mesmo, vamos utilizar ingredientes que em períodos normais talvez optássemos por não utilizar. Vamos aprender a dar uma nova vida à fruta em final de carreira [risos] e a cozinhar de forma saborosa legumes congelados, que, tal como eu, acredito que seja uma alternativa a que os portugueses recorram com muita frequência.

O que distingue o programa ‘Segredos da Tia Cátia’ de outros formatos semelhantes?

Creio que nas últimas oito temporadas tive a oportunidade de criar uma relação com o público que me acompanha. Sou a Tia de grande parte dos portugueses, com quem gosto de partilhar todos os meus segredos. A proximidade que tive a oportunidade de criar com os meus 'sobrinhos' [risos] torna o meu programa numa forma de desligar deste mundo conturbado, por uns minutos, onde nos entregamos à cozinha com receitas que nos trazem conforto e que todos podem recriar para impressionar toda a família lá em casa.

Qual o motivo pelo qual os fãs não podem perder esta nova temporada?

Nesta temporada partilho receitas que vão das mais alternativas, como opções vegan, às mais tradicionais. É uma abordagem diferente à cozinha que estamos habituados e uma ótima forma de descobrirmos novos pratos e termos novas experiências. Espero que esta nova temporada deixe os portugueses com vontade de expandir os seus horizontes culinários, e que cozinhar se possa tornar num programa divertido e que aproxima a família, que acaba por ser muitas vezes também a minha rotina cá em casa com os meus filhos.

