Inspirada na escola cervejeira americana, destaca-se por ser uma cerveja acobreada e refrescante, adequada aos meses mais quentes do ano. As notas suavemente tostadas dos maltes aliam-se a um leve amargo do lúpulo, resultando num final de boca ligeiramente seco.

Para que os apreciadores possam desfrutar de cervejas de diferentes estilos, a marca tem apostado na diversificação da oferta e surpreendido com novos produtos, todos os anos.

Esta edição já se encontra disponível nos supermercados e na Super Bock Store.