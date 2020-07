Vicky Bennison perdeu a conta a quantas viagens já fez entre o Reino Unido e Itália. Desde 2014 que a britânica alimenta um projeto que nasceu como repositório para memória futura das cozinhas das avós transalpinas.

Em seis anos, Vicky reuniu em suporte vídeo, a atividade nas cozinhas de mais de 250 matriarcas, em duas dezenas de regiões italianas, assim como na diáspora.

Bennison captura nas suas imagens os gestos intemporais de mulheres que cozinham com os ingredientes locais, tal como o faziam as suas mães e avós, há décadas. Produzem na hora as suas massas frescas, secam as ervas aromáticas, cuidam de apurar lentamente o molho de tomate. Cozinham com um apego e paciência quase extintos nos dias que correm.

A ideia para a série “Pasta Grannies”, que se tornou um canal no Youtube, uma conta no Instagram e, mais recentemente, um livro de titulo homónimo, nasceu, de acordo com Vicky, quando “pesquisava para um livro, para terceiros, sobre comida italiana. Percebi que as competências culinárias não estavam a ser transmitidas às gerações mais jovens”.

“Todos consideramos a comida da Nonna [avó] a melhor. Mas o que vai a Nonna cozinhar daqui a 20 anos? Atualmente, as mulheres e homens italianos não têm tempo para a cozinha”.