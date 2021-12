Manda a tradição que na tarde de 24 de dezembro se vá beber um cálice de vinho do Porto à praça mais movimentada de Vila Nova de Famalicão e, de preferência, ao Chez Café Café. Como neste ano atípico (uma vez mais) a confraternização será mais tímida, o bar famalicense reedita um cocktail inspirado no Natal para beber no conforto do seu lar.

A bebida, com um teor alcoólico de 8,8%, é preparado com vinho do Porto ruby, uma infusão de morango e outra infusão de canela.

A bebida (200 ml) chega até sua casa numa garrafa (8€) de formato de um tradicional xarope ou numa caixa (20€) com duas unidades e um copo de oferta. Pode ainda juntar um pau de canela à sua bebida para aromatizar.

Outra novidade deste ano é a possibilidade de personalização da garrafa, que ganhou uma imagem mais natalícia do que nunca.

Este novo Chérope natalício vem juntar-se aos sete já disponíveis no serviço de cocktail delivery que o Chez Café Café lançou em abril de 2020.

A lista de bebidas inclui Negroni (gin, Campari e vermute), Strawberry Daiquiri (rum, morango, limão e açúcar), Whisky Sour (whisky, limão, açúcar, clara de ovo e angustura), Gin Fizz (gin, açúcar, sumo de limão e clara de ovo), a que se deve acrescentar água com gás. E ainda Abeja Tequillera (Tequila Altos, malagueta, sumo de lima, xarope de agave e sumo de ananás), Maracujá Daiquiri (rum, maracujá, açúcar e sumo de lima) e Expresso Martini (vodka, licor de café, café expresso e baunilha).

“Feito pelos melhores alquimistas de bar, para consumo caseiro, através de um serviço personalizado, a pensar em si, e na sua comodidade, procurando levar até si momentos de diversão carregados de emoção e sabor, na companhia dos que mais estima, sem que tenha preocupações com a logística da preparação e sofisticação que o ritual de beber um cocktail assim o exige”, disse o gerente do bar em Famalicão ao SAPO Lifestyle.